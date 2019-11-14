Сибирский воздух превратил Чикаго в царство льда (фото)
В США держатся необычайно низкие температуры.
В США держатся необычайно низкие температуры.
Массы арктического воздуха из Сибири обрушились на США и принесли рекордные холода на север страны.
Американцы из штатов Иллинойс, Мичиган,
Самыми впечатляющими оказались кадры из Чикаго, где набережная озера Мичиган превратилась в декорации к сказке о Снежной королеве. В городе выпало 15 см снега.
Аномальные холода затронут около 222 миллионов жителей США, прогнозируют метеорологи. Жертвами непогоды стали уже 5 человек.
Анна Лысенко