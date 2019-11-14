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17:26 (мск), источник: Погода Mail.ru

Сибирский воздух превратил Чикаго в царство льда (фото)

В США держатся необычайно низкие температуры.

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Массы арктического воздуха из Сибири обрушились на США и принесли рекордные холода на север страны.

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Американцы из штатов Иллинойс, Мичиган, Нью-Йорк и других массово делятся снимками заснеженных улиц. Столбики термометров здесь упали до минус 11, а то и минус 15 градусов.

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Самыми впечатляющими оказались кадры из Чикаго, где набережная озера Мичиган превратилась в декорации к сказке о Снежной королеве. В городе выпало 15 см снега.

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Аномальные холода затронут около 222 миллионов жителей США, прогнозируют метеорологи. Жертвами непогоды стали уже 5 человек.

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Анна Лысенко

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