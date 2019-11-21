Оранжевый апокалипсис: австралийский город накрыла пыльная буря
Пугающие кадры.
Пугающие кадры.
21 ноября город Милдьюра в австралийском штате Виктория полностью стал оранжевым. Всему виной масштабная пыльная буря.
По сообщениям метеорологов, всего за 30 минут температура воздуха упала на 8 градусов, а видимость
В связи со стихией были закрыты аэропорт и главные дороги. Местных жителей попросили не выходить на улицу. Однако некоторых буря застала в дороге, пишет Daily Telegraph.
Очевидцы снимали происходящее и публиковали фото и видео в соцсетях. По информации местных СМИ, через несколько часов погода нормализовалась и воздух снова стал прозрачным.
Екатерина Гура