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19:01 (мск), источник: Погода Mail.ru

Оранжевый апокалипсис: австралийский город накрыла пыльная буря

Пугающие кадры.

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10
фотографий

21 ноября город Милдьюра в австралийском штате Виктория полностью стал оранжевым. Всему виной масштабная пыльная буря.

По сообщениям метеорологов, всего за 30 минут температура воздуха упала на 8 градусов, а видимость из-за пыли стала минимальной.

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В связи со стихией были закрыты аэропорт и главные дороги. Местных жителей попросили не выходить на улицу. Однако некоторых буря застала в дороге, пишет Daily Telegraph.

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Очевидцы снимали происходящее и публиковали фото и видео в соцсетях. По информации местных СМИ, через несколько часов погода нормализовалась и воздух снова стал прозрачным.

Екатерина Гура

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