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18:42 (мск), источник: Погода Mail.ru

У побережья Пуэрто-Рико появился гигантский водяной смерч

Это был второй торнадо за сутки.

В конце ноября возле побережья города Лоиса на северо-востоке Пуэрто-Рико был замечен огромный водяной торнадо.

Его снял на камеру местный житель по имени Пабло Коллазо Кортес. Мужчина опубликовал видео в Twitter и пояснил, что это уже второй водяной смерч в этом районе за сутки. Фото первого торнадо, которое появилось чуть раньше на соседнем пляже, Кортес также опубликовал в соцсетях.

Екатерина Гура

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