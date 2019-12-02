Segunda tromba frente costa Vacía Talega, Loíza @adamonzon pic.twitter.com/tNGVbG500P— Pablo Collazo Cortés (@pcollazoppl) November 30, 2019
У побережья Пуэрто-Рико появился гигантский водяной смерч
Это был второй торнадо за сутки.
Это был второй торнадо за сутки.
В конце ноября возле побережья города Лоиса на
Его снял на камеру местный житель по имени Пабло Коллазо Кортес. Мужчина опубликовал видео в Twitter и пояснил, что это уже второй водяной смерч в этом районе за сутки. Фото первого торнадо, которое появилось чуть раньше на соседнем пляже, Кортес также опубликовал в соцсетях.
Екатерина Гура