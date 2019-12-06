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13:25 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 6 декабря: определяем погоду по облакам

По сегодняшней погоде можно сделать прогноз даже на летние месяцы.

Источник: @zburival

6 декабря православные христиане почитают память святого Митрофана и святого Александра Невского. Обычно в этот день на Руси устраивались шумные гуляния — таким образом наши предки отмечали окончательное установление санного пути.

По тому, какая погода стоит в этот день, можно определить, какими будут ближайшие дни, вся зима и даже следующее лето.

Если 6 декабря дует северный ветер и идет мокрый снег, то 6 июня будет холодный и дождливый день. Если солнечно и тепло — то весь июнь будет теплым.

Многое могут рассказать и облака. Если они редкие и плывут медленно, то в ближайшие дни будет холодная, но ясная погода.

Облака плывут низко — скоро наступит похолодание. Солнце то прячется, то выходит из-за туч — близится ураган или метель. А если облака сбились в кучу — следует ждать непогоды.

Много народных примет относится к вечернему и ночному времени. Например, стоит присмотреться к закату. Если облака и небо на закате окрашены в яркие цвета и «горят», то погода будет стоять ясная. Если месяц на небе яркий — следует ждать крепких морозов и частые метели зимой.

Екатерина Гура

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