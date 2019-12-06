Над Португалией заметили невероятную двойную радугу

Считается, что увидеть радугу в небе — это хороший знак, приносящий удачу. А вот жителям и гостям португальского региона Алгарве повезло вдвойне. В начале декабря там можно было наблюдать сразу две яркие радуги. Пользователь Twitter поделился снимком этого удивительного природного явления.
Двойная радуга — достаточно редкое явление. Она появляется, когда свет проникает в капли под определенным углом и отражается два раза. Причем внутренняя радуга забирает большую часть света, потому является более яркой.
Кстати, небо между двумя радугами всегда более темное, чем в других местах. Этот участок называется полосой Александра. Такой эффект получается из-за минимального угла отражения первой радуги и максимального угла второй. В этой темной полосе источником света является только «свет неба», то есть рассеянный солнечный свет.