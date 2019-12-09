Погодные приметы на 9 декабря: какой день, такой будет и зима
Выпало много снега — весна придет рано.
Выпало много снега — весна придет рано.
9 декабря православные христиане отмечают День святого Георгия Победоносца. В народе этот праздник называется Юрьев день. Наши предки верили, что именно сегодня медведь впадает в зимнюю спячку, потому что начинается настоящая зима.
По различным народным приметам в этот день можно определить погоду на зиму.
Если на Юрьев день на деревьях иней — весна будет ранней. Об этом же говорит и снег. Если 9 декабря его выпало много, то к маю уже установится летняя погода.
Екатерина Гура