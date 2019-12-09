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10:55 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 9 декабря: какой день, такой будет и зима

Выпало много снега — весна придет рано.

Источник: CC0/Pexels

9 декабря православные христиане отмечают День святого Георгия Победоносца. В народе этот праздник называется Юрьев день. Наши предки верили, что именно сегодня медведь впадает в зимнюю спячку, потому что начинается настоящая зима.

По различным народным приметам в этот день можно определить погоду на зиму.

На Руси верили, что какой Юрьев день, такой будет и зима, а потому, если 9 декабря ударил мороз, то зима впереди долгая и лютая. Сильные морозы предсказывает и северный ветер.

Если на Юрьев день на деревьях иней — весна будет ранней. Об этом же говорит и снег. Если 9 декабря его выпало много, то к маю уже установится летняя погода.

Екатерина Гура

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