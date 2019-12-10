Погодные приметы на 10 декабря: наблюдаем за птицами
Дружное чириканье — к теплу.
Дружное чириканье — к теплу.
10 декабря православная церковь отмечает большой праздник — День иконы Божией Матери «Знамение». Наши предки в этот день внимательно наблюдали за природой и поведением животных и птиц, чтобы составить прогноз погоды на ближайшие дни.
Так, если заря поутру
О погоде также можно узнать, наблюдая за поведением животных и птиц. Если воробьи дружно и громко чирикают, то в ближайшее время будет потепление, а если кошки весь день спят, то, наоборот, следует ждать похолодания.
Екатерина Гура