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10:58 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 10 декабря: наблюдаем за птицами

Дружное чириканье — к теплу.

Источник: @vincentvanzalinge

10 декабря православная церковь отмечает большой праздник — День иконы Божией Матери «Знамение». Наши предки в этот день внимательно наблюдали за природой и поведением животных и птиц, чтобы составить прогноз погоды на ближайшие дни.

Так, если заря поутру ярко-красного цвета, то погода в эти дни будет ветреной.

Если погода меняется в течение дня, то и зима будет непредсказуемой и переменчивой.

О погоде также можно узнать, наблюдая за поведением животных и птиц. Если воробьи дружно и громко чирикают, то в ближайшее время будет потепление, а если кошки весь день спят, то, наоборот, следует ждать похолодания.

Екатерина Гура

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