В Австралии создали эковоск для серфинга в виде бюста Трампа
Его компоненты способны очищать океан.
Его компоненты способны очищать океан.
Австралийская организация Ocean Foundation представила уникальный воск для серфинга, в состав которого входят натуральные компоненты, способные нейтрализовать вредные кислоты в океане.
В организации уточнили, что, поскольку их целью является предотвращение последствий климатических изменений, они решили сделать воск в форме известных политиков, отрицающих глобальное потепление. Сейчас в продажу поступил воск только в виде Дональда Трампа, но скоро линейка продуктов будет расширена — например, появится воск в виде бюста бразильского президента Жаира Болсонару.
Ocean Foundation надеются привлечь как можно больше людей к очистке океана: они разослали формулу крупным компаниям, производящим товары для серфинга, а также выложили ее в открытом доступе в интернете, пишет The Drum.
Благодаря серфингистам, использующим специальный воск, очищающие вещества будут в малых дозах поступать в океан и постепенно очищать его от вредных кислот.
По данным ученых, океанская вода вбирает в себя около 25% углекислого газа, выбрасываемого в воздух. Это приводит к тому, что состав воды меняется, и она становится губительной для кораллов и других морских обитателей. По прогнозам ЮНЕСКО, если ничего не предпринимать, то к 2100 году погибнет половина подводной флоры и фауны.
Екатерина Гура