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10:53 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 11 декабря: смотрим на гусей и ворон

И наблюдаем за температурой.

Источник: @ripato

11 декабря православные христиане чтят память трех святых — Василия, Стефана и Григория. А в народном календаре 11 декабря посвящен маленькой птичке — сойке, а потому он получил название Сойкин день.

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По народным приметам наши предки определяли погоду как на ближайшие дни, так и на несколько месяцев вперед.

Считается, что если 11 декабря стоит плюсовая температура, то скоро непременно придут морозы. А если в этот день стоит сухая и холодная погода, то лето будет жаркое и засушливое. Если заря багровая — будет сильный ветер. Снег, который выпал ночью, будет лежать долго, а если он выпал днем, то скоро растает.

Погоду можно определить и по поведению птиц. Гуси часто машут крыльями — к оттепели. Вороны большой стаей летают в небе — к снегопаду, а если ходят по земле — к оттепели.

Екатерина Гура

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