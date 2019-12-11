Погодные приметы на 11 декабря: смотрим на гусей и ворон
И наблюдаем за температурой.
И наблюдаем за температурой.
11 декабря православные христиане чтят память трех святых — Василия, Стефана и Григория. А в народном календаре 11 декабря посвящен маленькой птичке — сойке, а потому он получил название Сойкин день.
По народным приметам наши предки определяли погоду как на ближайшие дни, так и на несколько месяцев вперед.
Считается, что если 11 декабря стоит плюсовая температура, то скоро непременно придут морозы. А если в этот день стоит сухая и холодная погода, то лето будет жаркое и засушливое. Если заря багровая — будет сильный ветер. Снег, который выпал ночью, будет лежать долго, а если он выпал днем, то скоро растает.
Погоду можно определить и по поведению птиц. Гуси часто машут крыльями — к оттепели. Вороны большой стаей летают в небе — к снегопаду, а если ходят по земле — к оттепели.
Екатерина Гура