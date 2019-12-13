Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
10 полезных новогодних подарков по смешным ценамДо наступления праздников осталось совсем немного времени
Фоторепортажи
25Опубликованы лучшие фото дикой природы 2019 года
10В Италии показали календарь Pirelli-2020
12:27 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 13 декабря: о погоде расскажет шум воды

Также можно сделать прогноз по облакам.

Источник: @martinsattler

13 декабря православная церковь почитает память апостола Андрея Первозванного.

На Руси в этот день делали прорубь и прислушивались к шуму воды. Если было тихо, то зима ожидалась мягкой, а если вода бурлила — следовало ждать мороза и вьюги.

Погоду также определяли по огню в печи: если он красный — к морозам, а белый — к потеплению.

Считается, что выпавший на Андрея снег может пролежать до самого апреля. А низко и быстро плывущие облака — к стуже.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Здоровье
Любые дозы алкоголя оказались смертельно опасными Спиртное повышает риск развития опухолей.
Hi-Tech
Какие смартфоны перестанут поддерживать WhatsApp в 2020 году Кому стоит переживать
Кино
«Еле сдерживаю слезы»: Лопез обратилась к киноактерам США Актриса расчувствовалась, узнав о номинации на премию Гильдии киноактеров США
Авто
В Госдуме не поддержали отмену транспортного налога Депутаты посчитали, что полная отмена транспортного налога приведет к возникновению выпадающих доходов бюджетов субъектов РФ
Новости партнеров
Дети
Климова воссоединилась с бывшим мужем ради 4-летней дочери Экс-супруги поддержали девочку на соревнованиях
Леди
В моду вошли «вывернутые» губы Все чаще видишь на фото в инстаграме губы, буквально вывернутые наизнанку? Это не фильтр, а новый тренд косметологии.
Новости партнеров
Врачи предупредили, что яблоки напрямую связаны с раком
Названа главная причина массового расространения рака среди россиян
Почему рак мозга сгубил так много звезд. Онколог дал ответ
Арбузы напрямую связаны с раком: врачи сделали важное заявление
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»