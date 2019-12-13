Народные приметы на 13 декабря: о погоде расскажет шум воды
Также можно сделать прогноз по облакам.
Также можно сделать прогноз по облакам.
13 декабря православная церковь почитает память апостола Андрея Первозванного.
На Руси в этот день делали прорубь и прислушивались к шуму воды. Если было тихо, то зима ожидалась мягкой, а если вода бурлила — следовало ждать мороза и вьюги.
Считается, что выпавший на Андрея снег может пролежать до самого апреля. А низко и быстро плывущие облака — к стуже.
Екатерина Гура