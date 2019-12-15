Найдена причина экстремальных волн жары

Волны Россби образуются в атмосфере и в океанах в умеренных широтах. Это гигантские изгибы высотных ветров, оказывающие влияние на погоду. Они принимают участие в формировании циклонов и антициклонов.
Исследователи проанализировали климатические данные за период с 1979 по 2018 годы и обнаружили, что когда в струйных течениях северного полушария встречаются две волны Россби с конкретной длиной, называемые волной-5 и волной-7, они направляют горячий субтропический воздух в регионы Европы, Азии и Северной Америки.
«Мы обнаружили 20-кратное увеличение риска одновременных тепловых волн в основных регионах, производящих сельскохозяйственные культуры», — говорит исследователь Кай Корнхубер.
Горячий воздух вызывает скачки температур, которые могут длиться неделями. Экстремальная жара не только угрожает продовольственной безопасности, сокращая урожаи на 4−11% и приводя к росту цен на продукты, но и приводит к человеческим жертвам.
По словам ученых, влияние волн Россби к 2018 году увеличилось в 5 раз по сравнению с 1979 годом, но пока непонятно, как именно это связано с изменением климата.