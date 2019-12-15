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12:11 (мск), источник: Погода Mail.ru

Найдена причина экстремальных волн жары

Периоды необычайной жары, которые летом наблюдаются в самых разных регионах мира, напрямую связаны с атмосферным и океаническим явлением, известным, как волны Россби, обнаружили ученые из Колумбийского университета в США.

Источник: AP 2019

Волны Россби образуются в атмосфере и в океанах в умеренных широтах. Это гигантские изгибы высотных ветров, оказывающие влияние на погоду. Они принимают участие в формировании циклонов и антициклонов.

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Исследователи проанализировали климатические данные за период с 1979 по 2018 годы и обнаружили, что когда в струйных течениях северного полушария встречаются две волны Россби с конкретной длиной, называемые волной-5 и волной-7, они направляют горячий субтропический воздух в регионы Европы, Азии и Северной Америки.

«Мы обнаружили 20-кратное увеличение риска одновременных тепловых волн в основных регионах, производящих сельскохозяйственные культуры», — говорит исследователь Кай Корнхубер.

Горячий воздух вызывает скачки температур, которые могут длиться неделями. Экстремальная жара не только угрожает продовольственной безопасности, сокращая урожаи на 4−11% и приводя к росту цен на продукты, но и приводит к человеческим жертвам.

По словам ученых, влияние волн Россби к 2018 году увеличилось в 5 раз по сравнению с 1979 годом, но пока непонятно, как именно это связано с изменением климата.

Анна Лысенко

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