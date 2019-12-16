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12:50 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 16 декабря: наблюдаем за кошками

По поведению этих животных можно сделать прогноз на ближайшие дни.

Источник: @miklevasilyev

16 декабря православная церковь чтит память преподобного Иоанна Молчальника. В народе этот день называли Иван Молчаливый и старались в него говорить как можно меньше.

Чтобы узнать, какая будет погода в ближайшие дни, наши предки наблюдали за поведением кошек.

Если во время сна кошка сворачивается клубком или закрывает лапкой нос — скоро будут сильные морозы.

Если она лежит откинув хвост или целый день проводит на подоконнике и смотрит в окно — будет потепление. А если кошка скребет пол, то следует ждать метели.

О погоде можно узнать и по другим приметам. Так, если снегирь громко чирикает — будет потепление. Если звезды на небе «прыгают», то следует ждать мороза и вьюги.

Екатерина Гура

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