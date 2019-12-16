Погодные приметы на 16 декабря: наблюдаем за кошками
По поведению этих животных можно сделать прогноз на ближайшие дни.
По поведению этих животных можно сделать прогноз на ближайшие дни.
16 декабря православная церковь чтит память преподобного Иоанна Молчальника. В народе этот день называли Иван Молчаливый и старались в него говорить как можно меньше.
Чтобы узнать, какая будет погода в ближайшие дни, наши предки наблюдали за поведением кошек.
Если она лежит откинув хвост или целый день проводит на подоконнике и смотрит в окно — будет потепление. А если кошка скребет пол, то следует ждать метели.
О погоде можно узнать и по другим приметам. Так, если снегирь громко чирикает — будет потепление. Если звезды на небе «прыгают», то следует ждать мороза и вьюги.
Екатерина Гура