Погодные приметы на 19 декабря: определяем, какой будет весна
Если до этого дня стояли морозы, то скоро будет оттепель.
Если до этого дня стояли морозы, то скоро будет оттепель.
19 декабря православные всего мира почитают память святителя Николая Чудотворца. В этот период обычно крепчают морозы, которые в народе называют никольскими.
По разным природным явлениям в этот день можно определить погоду как на ближайшие время, так и на весну. Считается, что если на Николая идет снег, то весна придет рано и будет теплой. А вот сколько снега сегодня выпадет, столько будет и травы по весне.
Кроме того, если до 19 декабря уже стояла холодная погода с морозами, то после Николая начнется оттепель, которая продлится до
Екатерина Гура