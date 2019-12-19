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12:49 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 19 декабря: определяем, какой будет весна

Если до этого дня стояли морозы, то скоро будет оттепель.

Источник: @jessezhou

19 декабря православные всего мира почитают память святителя Николая Чудотворца. В этот период обычно крепчают морозы, которые в народе называют никольскими.

По разным природным явлениям в этот день можно определить погоду как на ближайшие время, так и на весну. Считается, что если на Николая идет снег, то весна придет рано и будет теплой. А вот сколько снега сегодня выпадет, столько будет и травы по весне.

Наши предки верили, что погода, стоящая на Николу Зимнего, будет и в день Николы Вешнего (22 мая).

Кроме того, если до 19 декабря уже стояла холодная погода с морозами, то после Николая начнется оттепель, которая продлится до Спиридона-солнцеворота (25 декабря).

Екатерина Гура

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