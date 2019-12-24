Австралийские пожарные показали всю трагедию лесного огня в одном фото
Душераздирающий кадр.
Душераздирающий кадр.
На странице пожарной службы округа
Больше всего внимания привлек снимок пожарного и коалы, стоящих рядом на дороге и наблюдающих за бушующим вокруг огнем. В этом снимке можно прочувствовать весь ужас от происходящего сейчас в Южной Австралии.
А тем временем активисты установили в Сиднее «рождественскую ель» из обгоревших веток и бревен в качестве напоминания о природных катаклизмах.
Екатерина Гура