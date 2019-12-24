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15:15 (мск), источник: Погода Mail.ru

Австралийские пожарные показали всю трагедию лесного огня в одном фото

Душераздирающий кадр.

На странице пожарной службы округа Иден-Хиллс в Австралии в Facebook был опубликован фотоотчет о тушении лесного пожара на винограднике Лобеталь к западу от Аделаиды.

Больше всего внимания привлек снимок пожарного и коалы, стоящих рядом на дороге и наблюдающих за бушующим вокруг огнем. В этом снимке можно прочувствовать весь ужас от происходящего сейчас в Южной Австралии.

Опубликовано Eden Hills Country Fire Service Воскресенье, 22 декабря 2019 г.

Из-за масштабных лесных пожаров, которые бушуют в стране с конца октября, уже погибли 10 человек, около тысячи коал и других животных, уничтожены более 2,5 тысяч жилых домов и более 3,5 миллионов гектаров леса.

Eden Hills crew working with locals,extinguishing hay bales on fire and assisting with asset protection.

Опубликовано Eden Hills Country Fire Service Воскресенье, 22 декабря 2019 г.

А тем временем активисты установили в Сиднее «рождественскую ель» из обгоревших веток и бревен в качестве напоминания о природных катаклизмах.

Екатерина Гура

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