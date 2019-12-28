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13:22 (мск), источник: Погода Mail.ru

Антарктида за день потеряла рекордное количество льда

Объемы талой воды на 230% превысили норму.

Источник: Reuters

Всего за один день в Антарктиде растаяло 15% ее поверхности, сообщают климатологи из Льежского университета в Бельгии.

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Они использовали данные MAR — модели атмосферы, которая успешно используется с 1990-х годов для метеорологических и климатических исследований.

По словам климатолога Ксавье Фетвайса, опубликовавшего отчет 27 декабря, это самая высокая степень таяния в Антарктике с начала наблюдений в 1979 году. Он добавил, что объемы талой воды на 230% превысили среднестатистические показатели. При этом сезон таяния еще не закончился, уточнил ученый.

По словам эксперта, рекордное таяние может быть вызвано рядом факторов, и ученым придется наблюдать за этими процессами еще два-три сезона, прежде чем подтвердить свои гипотезы. Одной из причин может быть ослабление полярного вихря, которое климатологи наблюдали непосредственно перед сезоном таяния.

Анна Лысенко

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27 октября© Ньюстюб
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