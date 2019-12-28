Антарктида за день потеряла рекордное количество льда
Объемы талой воды на 230% превысили норму.
Объемы талой воды на 230% превысили норму.
Всего за один день в Антарктиде растаяло 15% ее поверхности, сообщают климатологи из Льежского университета в Бельгии.
Они использовали данные MAR — модели атмосферы, которая успешно используется с 1990-х годов для метеорологических и климатических исследований.
По словам климатолога Ксавье Фетвайса, опубликовавшего отчет 27 декабря, это самая высокая степень таяния в Антарктике с начала наблюдений в 1979 году. Он добавил, что объемы талой воды на 230% превысили среднестатистические показатели. При этом сезон таяния еще не закончился, уточнил ученый.
По словам эксперта, рекордное таяние может быть вызвано рядом факторов, и ученым придется наблюдать за этими процессами еще
Анна Лысенко