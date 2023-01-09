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09:28 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 9 января: наблюдаем за птицами

По их поведению можно определить, какую погоду ждать в ближайшие дни.

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Источник: @insolitus

9 января православные христиане вспоминают святого Стефана. На Руси этот день получил название Степанов. С него обычно наступают морозы. Кроме того, если на Степанов день идет снег, то это предвещает ненастную и мокрую погоду.

По различным народным приметам в этот день можно определить погоду на ближайшее время.

Так, если утром на улице туман, то скоро придет потепление. Такой же прогноз можно сделать, если вороны сидят на снегу. А вот если они собираются на верхушках деревьев, то стоит готовиться к холодам.

Если на Степанов день все маленькие птички попрятались, то это говорит о приближающимся снегопаде. А красная луна предвещает снежную и мягкую погоду.

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