Погодные приметы на 9 января: наблюдаем за птицами
По их поведению можно определить, какую погоду ждать в ближайшие дни.
По их поведению можно определить, какую погоду ждать в ближайшие дни.
9 января православные христиане вспоминают святого Стефана. На Руси этот день получил название Степанов. С него обычно наступают морозы. Кроме того, если на Степанов день идет снег, то это предвещает ненастную и мокрую погоду.
По различным народным приметам в этот день можно определить погоду на ближайшее время.
Так, если утром на улице туман, то скоро придет потепление. Такой же прогноз можно сделать, если вороны сидят на снегу. А вот если они собираются на верхушках деревьев, то стоит готовиться к холодам.
Если на Степанов день все маленькие птички попрятались, то это говорит о приближающимся снегопаде. А красная луна предвещает снежную и мягкую погоду.