Приметы на 12 января: изменится ли погода
Считалось, что морозы с этого дня становятся сильнее.
Считалось, что морозы с этого дня становятся сильнее.
Об изменении погоды в народе судили по нескольким приметам. Особенно старались следить за птицами. Если воробьи с утра громко чирикают — можно ждать оттепели.
Ясный день — к потеплению. Ночью на небе нет облаков, но
Делали прогнозы на лето: снегопад предвещал дожди, а южный ветер — тепло и урожай. Ветер с запада означал хороший год для рыбаков: будет много рыбы.