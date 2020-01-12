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10:08 (мск), источник: Погода Mail.ru

Приметы на 12 января: изменится ли погода

Считалось, что морозы с этого дня становятся сильнее.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +19° 88% 756 мм рт. ст. 10 м/с
Источник: Reuters

Об изменении погоды в народе судили по нескольким приметам. Особенно старались следить за птицами. Если воробьи с утра громко чирикают — можно ждать оттепели.

Ясный день — к потеплению. Ночью на небе нет облаков, но из-за дымки звезды плохо видны — погода изменится.

Делали прогнозы на лето: снегопад предвещал дожди, а южный ветер — тепло и урожай. Ветер с запада означал хороший год для рыбаков: будет много рыбы.

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