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12:56 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 13 января: делаем прогноз на лето

Южный ветер — к засушливой погоде.

Источник: СС0/perezvcking

13 января православные христиане отмечают день Мелании и Щедрый вечер. В народе его также называют Васильев вечер.

По народным приметам сегодня наши предки определяли погоду на предстоящее лето. Считалось, что, если на улице стоит теплая погода, то лето будет теплым и дождливым.

Если на Меланию ветер дует с юга — лето будет жарким и засушливым. Много снега — к короткому и прохладному сезону. А если 13 января стоит туман — лето будет долгим и теплым.

Екатерина Гура

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