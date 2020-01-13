Погодные приметы на 13 января: делаем прогноз на лето
Южный ветер — к засушливой погоде.
Южный ветер — к засушливой погоде.
13 января православные христиане отмечают день Мелании и Щедрый вечер. В народе его также называют Васильев вечер.
По народным приметам сегодня наши предки определяли погоду на предстоящее лето. Считалось, что, если на улице стоит теплая погода, то лето будет теплым и дождливым.
Если на Меланию ветер дует с юга — лето будет жарким и засушливым. Много снега — к короткому и прохладному сезону. А если 13 января стоит туман — лето будет долгим и теплым.
Екатерина Гура