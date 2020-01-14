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13:02 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 14 января: делаем прогноз по ветру

Ветер дует с севера — лето будет холодное.

Источник: Reuters

14 января православные христиане отмечают два больших праздника — Обрезание Господне и день святителя Василия Великого. В народе 14 января называют Васильев день, а также отмечают Старый Новый год.

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По погоде в этот день наши предки делали прогнозы на предстоящее лето. Так, если сегодня на улице метель, то лето будет теплым. Оттепель — лето будет дождливым и холодным.

Погоду на лето можно также определить с помощью ветра. Если он дует с севера — лето будет холодным, с запада — ненастным, с востока — засушливым, а с юга — теплым.

По некоторым приметам сегодня можно также сделать прогноз на зиму и весну. Например, если утром прошел снег, а днем без осадков, то зима будет снежная, а весна — поздняя.

Екатерина Гура

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