Погодные приметы на 16 января: когда ждать мороза
Облака предвещают скорую метель.
Облака предвещают скорую метель.
16 января православная церковь вспоминает пророка Малахия и святого мученика Гордия.
В этот день по разным народным приметам можно определить погоду на ближайшее время и узнать, когда ждать крепких морозов. К примеру, похолодание предвещает луна, находящаяся в своеобразном круге. О приближающихся морозах также говорят сильный треск деревьев и круги возле заходящего солнца.
А вот если в этот день на деревьях появился иней, то погода в ближайшие дни будет ясная и теплая.
Погоду без осадков также предвещают ясные и большие звезды. Но если на Гордия и Малахия много облаков быстро плывут по небу, то стоит готовиться к вьюге и метели.
Екатерина Гура