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14:01 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 16 января: когда ждать мороза

Облака предвещают скорую метель.

Источник: Агентство «Москва»

16 января православная церковь вспоминает пророка Малахия и святого мученика Гордия.

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В этот день по разным народным приметам можно определить погоду на ближайшее время и узнать, когда ждать крепких морозов. К примеру, похолодание предвещает луна, находящаяся в своеобразном круге. О приближающихся морозах также говорят сильный треск деревьев и круги возле заходящего солнца.

А вот если в этот день на деревьях появился иней, то погода в ближайшие дни будет ясная и теплая.

Погоду без осадков также предвещают ясные и большие звезды. Но если на Гордия и Малахия много облаков быстро плывут по небу, то стоит готовиться к вьюге и метели.

Екатерина Гура

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