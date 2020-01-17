Австралийский фермер записал эмоциональное видео с дождем

В середине января в Австралии случился настоящий праздник. Во многих штатах, где стояла невыносимая жара под 40 градусов, наконец-то упала температура. Но самая большая радость в том, что в Австралии пошли долгожданные дожди.
По сообщению местных СМИ, за первые же сутки ливни погасили около 30 лесных пожаров, еще более 50 заметно ослабли, что значительно облегчило работу пожарным.
На ресурсе Reddit, а затем и в группе на Facebook появилось видео, записанное неизвестным, но очень счастливым фермером в городке Каруа в штате Новый Южный Уэльс.
Мужчина так обрадовался дождю, что выбежал на улицу с криками и побежал по округе, снимая все вокруг на камеру телефона.
Отметим, что в этом районе это первый дождь за последние 18 месяцев засухи.