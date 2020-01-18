Погодные приметы на 18 января: Крещенский сочельник
Наши предки наблюдали за погодой, чтобы предсказать, каким будет лето.
Наши предки наблюдали за погодой, чтобы предсказать, каким будет лето.
18 января православные отмечают Крещенский сочельник — вечер накануне праздника Крещения Господня.
В народе заметили: если в этот день началась метель, то снег будет идти и на Масленицу. В то же время снегопад предвещает хороший урожай гречихи.
Небо заволокло тучами — морозы продержатся долго. А вот ясное небо — к урожаю злаковых и бобовых.
Полнолуние в Крещенский сочельник чаще всего предвещает разлив рек весной. Если дует сильный ветер с юга, то лето будет дождливым, с грозами.