Погодные приметы на 19 января: делаем прогнозы на лето
На праздник Крещения Господня в народе наблюдали за погодой, чтобы узнать, какими будут весна, лето и будущий урожай.
На праздник Крещения Господня в народе наблюдали за погодой, чтобы узнать, какими будут весна, лето и будущий урожай.
Если небо звездное, то весна наступит рано, а лето будет сухим и жарким.
Если на праздник приходится фаза новой луны, то холода продержатся долго, а весна будет дождливой. Полнолуние — к паводку весной.
Если идет дождь — такая же погода продержится до конца месяца.
Пушистый снег предвещает урожай, а вот ясный день говорит, что год для фермеров будет не очень удачливым. Но звездная ночь предвещает обилие ягод и грибов.