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09:56 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 19 января: делаем прогнозы на лето

На праздник Крещения Господня в народе наблюдали за погодой, чтобы узнать, какими будут весна, лето и будущий урожай.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +6° 87% 754 мм рт. ст. 7 м/с
Источник: AP 2020

Если небо звездное, то весна наступит рано, а лето будет сухим и жарким.

Если на праздник приходится фаза новой луны, то холода продержатся долго, а весна будет дождливой. Полнолуние — к паводку весной.

Если идет дождь — такая же погода продержится до конца месяца.

Пушистый снег предвещает урожай, а вот ясный день говорит, что год для фермеров будет не очень удачливым. Но звездная ночь предвещает обилие ягод и грибов.

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