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11:31 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 20 января: яркое солнце — к ранней весне

Наблюдаем за осадками и погодой в этот день.

Источник: CC0/webandi

20 января православная церковь отмечает день Иоанна Предтечи (День Иоанна Крестителя). В народе его также прозвали Иван Бражный, так как это последний день застолий, и Перезимье, потому что зима идет к скорому завершению.

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По погоде 20 января можно определить погоду не только на ближайшие дни, но и на весну и лето.

Если на Ивана стоит ясная погода, то лето будет жарким и засушливым. Яркое солнце предвещает раннюю весну.

Если 20 января на улице метель, то снег будет идти на протяжении всей Масленицы. Дует южный ветер — лето будет холодным и дождливым.

Кроме того, если с Ивана целую неделю стоят морозы, то скоро можно ожидать оттепель.

Екатерина Гура

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