Погодные приметы на 20 января: яркое солнце — к ранней весне
Наблюдаем за осадками и погодой в этот день.
Наблюдаем за осадками и погодой в этот день.
20 января православная церковь отмечает день Иоанна Предтечи (День Иоанна Крестителя). В народе его также прозвали Иван Бражный, так как это последний день застолий, и Перезимье, потому что зима идет к скорому завершению.
По погоде 20 января можно определить погоду не только на ближайшие дни, но и на весну и лето.
Если на Ивана стоит ясная погода, то лето будет жарким и засушливым. Яркое солнце предвещает раннюю весну.
Если 20 января на улице метель, то снег будет идти на протяжении всей Масленицы. Дует южный ветер — лето будет холодным и дождливым.
Кроме того, если с Ивана целую неделю стоят морозы, то скоро можно ожидать оттепель.
Екатерина Гура