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11:34 (мск), источник: Погода Mail.ru

Над английским городом заметили облако в форме ангела

Красиво и немного жутко, говорят очевидцы.

Невероятное облако, напоминающее по форме фигуру ангела с распростертыми крыльями, появилось над городом Вилленхолл в Англии.

Необычное явление заметила местная жительница Кэролайн Хоторн из окна кухни, пока заваривала чай, сообщает Daily Mail. 42-летняя женщина успела сделать несколько снимков, пока облако не расплылось.

Хоторн отправила снимок своим родным и друзьям. Они ответили ей, что облако похоже на фигуру ангела или даже Иисуса Христа. «Это было немного жутко. Оно было серым с белым контуром и выглядело как торнадо», — прокомментировала женщина.

Анна Лысенко

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