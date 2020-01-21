Над английским городом заметили облако в форме ангела
Красиво и немного жутко, говорят очевидцы.
Красиво и немного жутко, говорят очевидцы.
Невероятное облако, напоминающее по форме фигуру ангела с распростертыми крыльями, появилось над городом Вилленхолл в Англии.
Необычное явление заметила местная жительница Кэролайн Хоторн из окна кухни, пока заваривала чай, сообщает Daily Mail. 42-летняя женщина успела сделать несколько снимков, пока облако не расплылось.
Хоторн отправила снимок своим родным и друзьям. Они ответили ей, что облако похоже на фигуру ангела или даже Иисуса Христа. «Это было немного жутко. Оно было серым с белым контуром и выглядело как торнадо», — прокомментировала женщина.
Анна Лысенко