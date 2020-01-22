Погодные приметы на 22 января: наблюдаем за животными
Кошки, собаки и вороны предскажут погоду на ближайшие дни.
Кошки, собаки и вороны предскажут погоду на ближайшие дни.
22 января православная церковь вспоминает святителя Филиппа. Наши предки верили, что, какая погода стоит на Филиппов день, такой она будет и весь сентябрь. Если сегодня идет снег — осенью будут дожди, а если погода ясная, то и осень будет долгой и теплой.
А чтобы определить погоду на ближайшие дни, стоит понаблюдать за поведением животных и птиц.
Если вороны и галки сидят на верхушках деревьев — к морозам, а если гуляют по снегу — к потеплению. Кошка ложится ближе к теплу — стоит ждать похолодания, лежит кверху брюхом — к потеплению. Точит когти об дерево — к ветреной погоде, а если спит весь день, то стоит ждать оттепель.
О погоде расскажет и поведение собаки. Если питомец спит, свернувшись клубком, то скоро наступят холода.
Екатерина Гура