Погодные приметы на 24 января: ждем потепления
Считалось, что в этот день часто бывает оттепель.
Считалось, что в этот день часто бывает оттепель.
24 января православная церковь почитает память преподобного Феодосия Великого и преподобного Феодосия Антиохийского. В народе эту дату называют Феодосий или
По разным народным приметам можно сделать прогноз погоды на ближайшие дни и практически на весь год.
Если по небу плывут редкие облака — будут морозы. Снег с утра предвещает ухудшение погоды, которая продержится несколько недель.
Прогноз на ближайшее время можно также сделать, присмотревшись к поведению животных. Так, если корова трясет ногами — это к холодам, а если овцы между собой дерутся и ведут себя беспокойно — к сильному ветру и ненастью.
Оттепель на Феодосия предвещает раннюю, но долгую весну. Туман — к большому разливу рек весной. Кроме того, считалось, какая погода стоит 24 января, такой она будет и весь ноябрь.
Екатерина Гура