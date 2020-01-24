Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Атомные часы, отпечатки пальцев и 3D-очки для каракатицы В США разрабатывают технологию, с помощью которой отпечатками пальцев можно будет оплачивать счета
Фоторепортажи
27Как жили студенты в советские годы
12На Шри-Ланке собралось слишком много близнецов
13:43 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 24 января: ждем потепления

Считалось, что в этот день часто бывает оттепель.

Источник: СС0/Sztrapacska74

24 января православная церковь почитает память преподобного Феодосия Великого и преподобного Феодосия Антиохийского. В народе эту дату называют Феодосий или Федосей-весняк, так как обычно в это время наступает первое небольшое потепление, которое называют Федосеевой оттепелью.

Читайте также
Вильфанд пообещал зимний февраль в европейской России

По разным народным приметам можно сделать прогноз погоды на ближайшие дни и практически на весь год.

Если по небу плывут редкие облака — будут морозы. Снег с утра предвещает ухудшение погоды, которая продержится несколько недель.

Прогноз на ближайшее время можно также сделать, присмотревшись к поведению животных. Так, если корова трясет ногами — это к холодам, а если овцы между собой дерутся и ведут себя беспокойно — к сильному ветру и ненастью.

Оттепель на Феодосия предвещает раннюю, но долгую весну. Туман — к большому разливу рек весной. Кроме того, считалось, какая погода стоит 24 января, такой она будет и весь ноябрь.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Здоровье
Девушка с лицом старушки обзавелась новой внешностью У нее редкое генетическое заболевание.
Hi-Tech
4G и LTE — есть ли разница? Обманывают ли нас маркетологи?
Кино
Актриса, сыгравшая возлюбленную Крида, столкнулась с травлей Юлия Александрова, появившаяся вместе с популярным певцом в комедии «(Не)идеальный мужчина», рассказала о ревности со стороны его поклонниц
Горячие темы на Авто
Обезьяны с гранатой? 163
Объединимся мы с Белоруссией или нет? 108
Кто отвечает за наше здоровье ,здоровье наших детей? 107
Езда с непрогретым двигателем 94
Новости партнеров
Маткапитал будут выдавать после рождения первого ребенка
Счастливая Россия. Что говорят 80% россиян
Почему фильмы с Петровым обречены на успех
Время верить в чудеса. Заветные желания детей должны исполняться
Дети
Молодая жена Петросяна спровоцировала новые слухи о беременности Пользователи cети разглядели изменения в фигуре 30-летней Татьяны Брухуновой
Леди
Балерина Екатерина Березина: «У меня нет специальных диет» Пока ты собираешься на спектакль, можно подробнее узнать о ее рационе, тренировках и умении расслабляться.
Дом
Реабилитация ковра. Когда уместно использовать его в интерьере
Можно ли размораживать холодильник феном?
10 усадеб Москвы, которые стоит посетить, когда выпал снег
Как выглядит наноквартира в Петербурге
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»