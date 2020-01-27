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13:04 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 27 января: сильный ветер — к дождливому году

По осадкам в этот день можно сделать прогноз на ближайшее время.

Источник: @allisweeell

27 января православная церковь чтит память святой Нины. В этот день по природным явлениям и поведению животных наши предки определяли погоду на ближайшие дни и недели.

Если на небе много белых облаков, то стоит ждать морозов. О скором похолодании также говорят яркие, мерцающие звезды. Если 27 января деревья покрылись инеем — будет оттепель. Скорое тепло предвещает и снегопад в морозный день.

Если на Нину дует сильный ветер, то весь год будет дождливым и прохладным.

Стоит ждать снега, если луна бледная или покрыта дымкой.

Чтобы определить погоду на ближайшие дни, можно также присмотреться к поведению птиц. Если петух рано начал петь — скоро будет потепление, а если ворона каркает очень громко и много — идут холода.

Екатерина Гура

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