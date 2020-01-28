Учительница наглядно показала силу якутского мороза
Ее снимки стали вирусными в соцсетях.
Ее снимки стали вирусными в соцсетях.
61-летняя учительница и
«В детстве мы всегда так сушили одежду и белье. Помню, как чуть не отмораживали себе руки, чтобы их собрать. Конечно, такие воспоминания четко остались в памяти. А идея с фото появилась в прошлом году. Мы, я и моя подруга Марфа, подумали: почему бы и не попробовать?» — рассказала женщина в интервью изданию Ykt.
Фотограф с подругой постирала вещи, придала им форму и повесила на морозе. Женщины дождались заката и начали съемку.
«Идея, конечно же, заключается в том, чтобы показать якутские морозы. Как говорится,
Анна Лысенко