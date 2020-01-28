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17:27 (мск), источник: Погода Mail.ru

Учительница наглядно показала силу якутского мороза

Ее снимки стали вирусными в соцсетях.

61-летняя учительница и фотограф-любитель из Таттинского улуса Галина Давыдова опубликовала серию снимков застывшей на морозе одежды.

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«В детстве мы всегда так сушили одежду и белье. Помню, как чуть не отмораживали себе руки, чтобы их собрать. Конечно, такие воспоминания четко остались в памяти. А идея с фото появилась в прошлом году. Мы, я и моя подруга Марфа, подумали: почему бы и не попробовать?» — рассказала женщина в интервью изданию Ykt.

Фотограф с подругой постирала вещи, придала им форму и повесила на морозе. Женщины дождались заката и начали съемку.

«Идея, конечно же, заключается в том, чтобы показать якутские морозы. Как говорится, что-то из серии “Это Якутия, детка”», — шутит женщина.

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