Ученые обнаружили неожиданную опасность в Красном море
Оно оказалось крупным источником атмосферного метана — опасного парникового газа.
Оно оказалось крупным источником атмосферного метана — опасного парникового газа.
Углеводородные газы, просачивающиеся сквозь дно Красного моря, загрязняют атмосферу со скоростью, эквивалентной выбросам некоторых крупных
Команда проанализировала возможные источники загрязнения, включая транспорт, сельское хозяйство, сжигание биомассы и производство электроэнергии из углеводородов, и пришла к неожиданному выводу: газы просачиваются сквозь морское дно из природных подземных резервуаров нефти и газа.
Затем они смешиваются с выбросами от промышленного судоходства и превращаются в чрезвычайно вредные для здоровья человека загрязнители, говорится в исследовании, опубликованном в Nature Communications.
Группа подсчитала, что уровень «утечки» этана и пропана «сопоставим по величине» с показателями выбросов нескольких
В ближайшие десятилетия движение судов через Красное море и Суэцкий канал будет увеличиваться, а значит вырастут и выбросы оксида азота, говорят ученые. Это приведет к значительному ухудшению качества воздуха в регионе.
Анна Лысенко