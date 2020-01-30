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17:11 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ученые обнаружили неожиданную опасность в Красном море

Оно оказалось крупным источником атмосферного метана — опасного парникового газа.

Источник: Reuters

Углеводородные газы, просачивающиеся сквозь дно Красного моря, загрязняют атмосферу со скоростью, эквивалентной выбросам некоторых крупных стран-экспортеров ископаемого топлива, заявили химики из Института Макса Планка.

Во время экспедиции в Персидский залив исследователи заметили, что уровни содержания этана и пропана в воздухе над севером Красного моря были в 40 раз выше, чем предполагалось, даже с учетом региональных антропогенных выбросов.

Команда проанализировала возможные источники загрязнения, включая транспорт, сельское хозяйство, сжигание биомассы и производство электроэнергии из углеводородов, и пришла к неожиданному выводу: газы просачиваются сквозь морское дно из природных подземных резервуаров нефти и газа.

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Затем они смешиваются с выбросами от промышленного судоходства и превращаются в чрезвычайно вредные для здоровья человека загрязнители, говорится в исследовании, опубликованном в Nature Communications.

Группа подсчитала, что уровень «утечки» этана и пропана «сопоставим по величине» с показателями выбросов нескольких стран-экспортеров нефти, таких как ОАЭ или Кувейт.

В ближайшие десятилетия движение судов через Красное море и Суэцкий канал будет увеличиваться, а значит вырастут и выбросы оксида азота, говорят ученые. Это приведет к значительному ухудшению качества воздуха в регионе.

Анна Лысенко

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