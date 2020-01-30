В Польше появился огромный снежный лабиринт
На постройку такого сооружения уходит месяц.
На постройку такого сооружения уходит месяц.
Недалеко от Татранского национального парка в Польше появился огромный лабиринт из снега.
Его площадь составляет около 3 тысяч квадратных метров. Это самый крупный снежный лабиринт не только в стране, но и в мире, заявляют его создатели.
Первый лабиринт в курортном городке Закопане появился в зимнем сезоне 2015−2016. С тех пор с каждым годом он становится все больше. Рядом появились снежный замок, пирамида и каток.
На постройку такого сооружения уходит около месяца, говорят работники, а его размеры зависят от погодных условий.
Анна Лысенко