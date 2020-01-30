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17:32 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Польше появился огромный снежный лабиринт

На постройку такого сооружения уходит месяц.

Недалеко от Татранского национального парка в Польше появился огромный лабиринт из снега.

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Его площадь составляет около 3 тысяч квадратных метров. Это самый крупный снежный лабиринт не только в стране, но и в мире, заявляют его создатели.

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Первый лабиринт в курортном городке Закопане появился в зимнем сезоне 2015−2016. С тех пор с каждым годом он становится все больше. Рядом появились снежный замок, пирамида и каток.

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На постройку такого сооружения уходит около месяца, говорят работники, а его размеры зависят от погодных условий.

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Анна Лысенко

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