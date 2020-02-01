Погодные приметы на 1 февраля: делаем прогнозы на весну и лето
День расскажет о том, каким будет весь февраль, как быстро придет весеннее тепло и ждать ли дождливого лета.
День расскажет о том, каким будет весь февраль, как быстро придет весеннее тепло и ждать ли дождливого лета.
В народе 1 февраля — Макарьев день, или
Считалось, какая погода в этот день, таким будет и весь месяц. Если началась метель — снег будет идти до марта. Морозно — холода продержатся до весны. Светит солнце — весна будет ранней и теплой. Звездное небо — к затяжной зиме.
Делали прогнозы на лето. Если день теплый, первая половина лета будет прохладной и дождливой. Холодная погода наоборот обещает жаркое лето.