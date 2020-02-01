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10:12 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 1 февраля: делаем прогнозы на весну и лето

День расскажет о том, каким будет весь февраль, как быстро придет весеннее тепло и ждать ли дождливого лета.

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Источник: Агентство «Москва»

В народе 1 февраля — Макарьев день, или Макар-весноуказчик. На Руси следили за погодой и делали прогнозы на будущее.

Считалось, какая погода в этот день, таким будет и весь месяц. Если началась метель — снег будет идти до марта. Морозно — холода продержатся до весны. Светит солнце — весна будет ранней и теплой. Звездное небо — к затяжной зиме.

Делали прогнозы на лето. Если день теплый, первая половина лета будет прохладной и дождливой. Холодная погода наоборот обещает жаркое лето.

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