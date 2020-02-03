В Ирландии сфотографировали невероятное лунное гало
Ореол вокруг ночного светила не просто был очень большим и ярким, но и отразился в воде, усиливая сказочный эффект.
Ореол вокруг ночного светила не просто был очень большим и ярким, но и отразился в воде, усиливая сказочный эффект.
Фотографу Ноэлю Китингу из Ирландии удалось сделать впечатляющий снимок лунного гало над озером Морн в Ирландии.
По словам фотографа, он заметил гало рано вечером и долго не мог решить, ехать ли к любимому озеру, чтобы попытаться сфотографировать отражение луны в воде. Китинг рискнул и был вознагражден.
Гало — атмосферное оптическое явление, которое вызвано преимущественно ледяными кристаллами в перистых облаках в верхних слоях тропосферы на высоте 5—10 км.
Анна Лысенко