Погодные приметы на 4 февраля: готовимся к «тимофеевским» морозам
Снежные узоры на стекле подскажут, когда ждать потепления.
Снежные узоры на стекле подскажут, когда ждать потепления.
4 февраля православная церковь почитает память святого апостола Тимофея. В народном календаре этот день получил название
Обычно 4 февраля бывают сильные морозы, которые в народе называются «тимофеевскими». Как правило, они сильнее крещенских, но держатся всего несколько дней.
Чтобы определить погоду на ближайшее время, нужно понаблюдать за природой. Если в Тимофеев день метель, то такой будет и вся неделя.
О скором потеплении также можно судить, если оконные рамы в мороз стали влажными. А чтобы узнать, когда придет весна, нужно посмотреть на солнце. Если в полдень его видно хорошо и нет никаких туч, то весна будет ранней.
Екатерина Гура