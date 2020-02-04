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10:07 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 4 февраля: готовимся к «тимофеевским» морозам

Снежные узоры на стекле подскажут, когда ждать потепления.

Источник: СС0/martinagreen

4 февраля православная церковь почитает память святого апостола Тимофея. В народном календаре этот день получил название Тимофей-полузимник, так как считалось, что к этому времени уже прошла половина зимы.

Обычно 4 февраля бывают сильные морозы, которые в народе называются «тимофеевскими». Как правило, они сильнее крещенских, но держатся всего несколько дней.

Чтобы определить погоду на ближайшее время, нужно понаблюдать за природой. Если в Тимофеев день метель, то такой будет и вся неделя.

Если на стекле появились снежные узоры, которые «растут» снизу вверх, то морозы продержатся еще долго. А если узоры наклонились вниз, то скоро будет оттепель.

О скором потеплении также можно судить, если оконные рамы в мороз стали влажными. А чтобы узнать, когда придет весна, нужно посмотреть на солнце. Если в полдень его видно хорошо и нет никаких туч, то весна будет ранней.

Екатерина Гура

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