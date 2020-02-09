Погодные приметы на 9 февраля: о чем расскажут облака
Важно, как высоко они на небе и в какую сторону плывут.
Важно, как высоко они на небе и в какую сторону плывут.
9 февраля в народе — Златоустов день. Крестьяне наблюдали за облаками, чтобы предугадать погоду на ближайшие дни.
Низкое небо в нависшими тучами обещает стужу. Облака идут быстро по направлению ветра — снега не будет, против ветра — к метелям.
Яркая, чистая луна — к холодам, мутная и красноватая — к ветру.
Если снег в поле лежит буграми — будет хороший урожай.