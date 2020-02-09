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10:09 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 9 февраля: о чем расскажут облака

Важно, как высоко они на небе и в какую сторону плывут.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +2° 69% 769 мм рт. ст. 0 м/с
Источник: AP 2020

9 февраля в народе — Златоустов день. Крестьяне наблюдали за облаками, чтобы предугадать погоду на ближайшие дни.

Низкое небо в нависшими тучами обещает стужу. Облака идут быстро по направлению ветра — снега не будет, против ветра — к метелям.

Яркая, чистая луна — к холодам, мутная и красноватая — к ветру.

Если снег в поле лежит буграми — будет хороший урожай.

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