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11:38 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 11 февраля: южный ветер — к потеплению

Также можно сделать прогноз на предстоящее лето.

Источник: @sabiswabis

11 февраля православная церковь почитает память священномученика Игнатия Богоносца и святого Лаврентия. В этот день наши предки обращали внимание на различные погодные явления, чтобы сделать прогноз на ближайшие дни и грядущее лето.

Так, если ночью луна окрашена в красный цвет — стоит ждать сильного ветра. Деревья сильно шумят или ветер дует с юга — к потеплению. А иней на деревьях предвещает ясную погоду.

Холодная погода 11 февраля — к жаркому августу, а ветреный день — к дождливому году.

Екатерина Гура

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