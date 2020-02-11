Погодные приметы на 11 февраля: южный ветер — к потеплению
Также можно сделать прогноз на предстоящее лето.
Также можно сделать прогноз на предстоящее лето.
11 февраля православная церковь почитает память священномученика Игнатия Богоносца и святого Лаврентия. В этот день наши предки обращали внимание на различные погодные явления, чтобы сделать прогноз на ближайшие дни и грядущее лето.
Так, если ночью луна окрашена в красный цвет — стоит ждать сильного ветра. Деревья сильно шумят или ветер дует с юга — к потеплению. А иней на деревьях предвещает ясную погоду.
Холодная погода 11 февраля — к жаркому августу, а ветреный день — к дождливому году.
Екатерина Гура