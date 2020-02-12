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12:50 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 12 февраля: определяем погоду на ближайшие дни

Красная луна — к ветреной погоде.

Источник: @adinc

Православная церковь 12 февраля празднует Собор трех святителей Василия Великого, Иоанна Златоуста и Григория Богослова. В народном календаре 12 февраля получило название Трехсвятие или Васильев день.

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Считалось, что с этого дня портится санный путь, а в лесу начинается «звериный свадебник». Также 12 февраля возможен ранний прилет грачей.

По различным природным приметам наши предки определяли погоду на ближайшее время. Если ночью на небе красная луна — на следующий день будет сильный ветер. Деревья покрылись инеем — к оттепели. Солнце садится в тучи — будет метель. Если 12 февраля дует северный ветер, но на небе нет туч — это к сильному похолоданию. В целом, сильный ветер говорит о том, что весь год будет дождливым и прохладным.

Погоду на ближайшие дни также можно определить, наблюдая за поведением птиц и животных. Лошадь ложится на землю — к теплу, а услышать «разговоры» снегирей — к вьюге.

Екатерина Гура

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