Народные приметы на 12 февраля: определяем погоду на ближайшие дни
Красная луна — к ветреной погоде.
Красная луна — к ветреной погоде.
Православная церковь 12 февраля празднует Собор трех святителей Василия Великого, Иоанна Златоуста и Григория Богослова. В народном календаре 12 февраля получило название Трехсвятие или Васильев день.
Считалось, что с этого дня портится санный путь, а в лесу начинается «звериный свадебник». Также 12 февраля возможен ранний прилет грачей.
По различным природным приметам наши предки определяли погоду на ближайшее время. Если ночью на небе красная луна — на следующий день будет сильный ветер. Деревья покрылись инеем — к оттепели. Солнце садится в тучи — будет метель. Если 12 февраля дует северный ветер, но на небе нет туч — это к сильному похолоданию. В целом, сильный ветер говорит о том, что весь год будет дождливым и прохладным.
Погоду на ближайшие дни также можно определить, наблюдая за поведением птиц и животных. Лошадь ложится на землю — к теплу, а услышать «разговоры» снегирей — к вьюге.
Екатерина Гура