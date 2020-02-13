В небе над Сицилией появилась яркая «летающая тарелка» (фото)
Редкое и завораживающее природное явление.
Редкое и завораживающее природное явление.
В середине февраля над вулканом Этна на острове Сицилия местные жители и туристы могли наблюдать живописное и захватывающее дух явление.
Над вершиной вулкана повисло гигантское лентикулярное облако, похожее на огромную летающую тарелку. Благодаря тому, что появилось оно в часы заката, его цвет был необычайно насыщенным, а вид напоминал кадр из фантастического фильма.
Лентикулярные облака являются довольно редкими. Обычно они появляются возле горных вершин и могут неподвижно висеть в воздухе довольно долгое время.
Кстати, не так давно похожее облако-«НЛО» наблюдали и в Алжире.
Екатерина Гура