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15:10 (мск), источник: Погода Mail.ru

В небе над Сицилией появилась яркая «летающая тарелка» (фото)

Редкое и завораживающее природное явление.

В середине февраля над вулканом Этна на острове Сицилия местные жители и туристы могли наблюдать живописное и захватывающее дух явление.

Над вершиной вулкана повисло гигантское лентикулярное облако, похожее на огромную летающую тарелку. Благодаря тому, что появилось оно в часы заката, его цвет был необычайно насыщенным, а вид напоминал кадр из фантастического фильма.

Лентикулярные облака являются довольно редкими. Обычно они появляются возле горных вершин и могут неподвижно висеть в воздухе довольно долгое время.

Кстати, не так давно похожее облако-«НЛО» наблюдали и в Алжире.

Екатерина Гура

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