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09:48 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 15 февраля: Сретение

Делаем прогнозы на весну.

Источник: AP 2020

15 февраля православные отмечают Сретение Господне. Морозы в этот день считаются последними. На Сретенье зима весну встречает, говорили в народе.

Какова погода в этот день, такой будет весна. Оттепель — к холодным и сырым весенним месяцам. Снегопад говорит о том, что тепло придет нескоро. Если в канун Сретения небо усеяно звездами, то весна зацветёт позднее обыкновенного.

Ясная погода — к хорошему урожаю. Снегопад с утра — урожай придется собирать раньше обычного. Вечерний снегопад предрекает неурожай.

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