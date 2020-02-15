Погодные приметы на 15 февраля: Сретение
Делаем прогнозы на весну.
Делаем прогнозы на весну.
15 февраля православные отмечают Сретение Господне. Морозы в этот день считаются последними. На Сретенье зима весну встречает, говорили в народе.
Какова погода в этот день, такой будет весна. Оттепель — к холодным и сырым весенним месяцам. Снегопад говорит о том, что тепло придет нескоро. Если в канун Сретения небо усеяно звездами, то весна зацветёт позднее обыкновенного.
Ясная погода — к хорошему урожаю. Снегопад с утра — урожай придется собирать раньше обычного. Вечерний снегопад предрекает неурожай.