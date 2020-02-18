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10:09 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 18 февраля: наблюдаем за животными и птицами

А по направлению ветра можно определить, каким будет лето.

Источник: СС0/MelaniMarfeld

18 февраля православные христиане чтят память святой Агафьи. В народе ее прозвали Агафья Скотница, так как святая считалась покровительницей домашнего скота. Именно поэтому множество погодных примет 18 февраля связаны с поведением животных и птиц.

Например, если голуби весь день воркуют, то скоро наступит потепление, а если громко кричат петухи — погода переменится.

Если лошадь трясет головой — стоит ждать непогоды. В плохую погоду щебечут воробьи — в ближайшие дни погода улучшится.

О погоде также могут рассказать и другие народные приметы. Если день выдался теплым, то сильных морозов больше не будет. Солнце во время захода ярко-красное — к ветру, а если на закатном небе нет облаков — к хорошей погоде.

Мороз и южный ветер — лето будет жарким, северный ветер — дождливым и холодным.

Екатерина Гура

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