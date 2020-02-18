Погодные приметы на 18 февраля: наблюдаем за животными и птицами
А по направлению ветра можно определить, каким будет лето.
А по направлению ветра можно определить, каким будет лето.
18 февраля православные христиане чтят память святой Агафьи. В народе ее прозвали Агафья Скотница, так как святая считалась покровительницей домашнего скота. Именно поэтому множество погодных примет 18 февраля связаны с поведением животных и птиц.
Если лошадь трясет головой — стоит ждать непогоды. В плохую погоду щебечут воробьи — в ближайшие дни погода улучшится.
О погоде также могут рассказать и другие народные приметы. Если день выдался теплым, то сильных морозов больше не будет. Солнце во время захода
Мороз и южный ветер — лето будет жарким, северный ветер — дождливым и холодным.
Екатерина Гура