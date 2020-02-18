Шторм «Деннис» прибил к берегам Ирландии таинственный пустой корабль (видео)

Сильные ветры и волны, вызванные бушующим штормом «Деннис», выбросили на берег в Балликоттоне, графство Корк в Ирландии, большое грузовое судно. Таинственный и пустой корабль без экипажа нашли местные жители, которые поспешили сообщить о находке спасателям.
При изучении судна специалисты выяснили, что это — 77-метровое грузовое судно MV Alta (предположительно принадлежащее Панаме или Танзании), которое потерпело крушение в 2018 году на пути из Греции на Гаити. Экипаж из 10 человек был спасен и эвакуирован с корабля, а само судно тогда осталось дрейфовать в океане. Однако сейчас мощный шторм прибил его к ирландскому берегу.
Менеджер спасательной шлюпки Ballycotton RNLI Джон Таттан в интервью журналистам рассказал, что потрясен находкой, ведь корабль прошел весь путь от африканского побережья, к западу от испанского побережья, затем к западу от английского побережья и дошел до Ирландии, пишет Ladbible.
Сообщается, что береговая охрана теперь будет следить за ситуацией, чтобы определить, представляет ли судно угрозу для местной окружающей среды.
Отметим, что «Деннис» — это уже второй мощный шторм в этом регионе за месяц. Основной удар стихии пришелся на Великобританию и Ирландию, и вызвал наводнения и оползни. По данным синоптиков, непогода продлится в регионе еще несколько дней.