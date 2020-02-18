Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Рассказ бывшего советника Трампа: откровение для США Мнение главы Института проблем глобализации Михаила Делягина
Фоторепортажи
20Россиянин стал автором лучших фотопейзажей года
18Умер Кирк Дуглас
11:54 (мск), источник: Погода Mail.ru

Шторм «Деннис» прибил к берегам Ирландии таинственный пустой корабль (видео)

Судно дрейфовало в море с 2018 года.

Фоторепортаж
Мощнейший ураган «Деннис» обрушился на Британию

Сильные ветры и волны, вызванные бушующим штормом «Деннис», выбросили на берег в Балликоттоне, графство Корк в Ирландии, большое грузовое судно. Таинственный и пустой корабль без экипажа нашли местные жители, которые поспешили сообщить о находке спасателям.

При изучении судна специалисты выяснили, что это — 77-метровое грузовое судно MV Alta (предположительно принадлежащее Панаме или Танзании), которое потерпело крушение в 2018 году на пути из Греции на Гаити. Экипаж из 10 человек был спасен и эвакуирован с корабля, а само судно тогда осталось дрейфовать в океане. Однако сейчас мощный шторм прибил его к ирландскому берегу.

Менеджер спасательной шлюпки Ballycotton RNLI Джон Таттан в интервью журналистам рассказал, что потрясен находкой, ведь корабль прошел весь путь от африканского побережья, к западу от испанского побережья, затем к западу от английского побережья и дошел до Ирландии, пишет Ladbible.

Сообщается, что береговая охрана теперь будет следить за ситуацией, чтобы определить, представляет ли судно угрозу для местной окружающей среды.

Во время загрузки произошла ошибка.

Отметим, что «Деннис» — это уже второй мощный шторм в этом регионе за месяц. Основной удар стихии пришелся на Великобританию и Ирландию, и вызвал наводнения и оползни. По данным синоптиков, непогода продлится в регионе еще несколько дней.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Здоровье
Восьмилетняя девочка умерла от преждевременного старения Она страдала прогерией.
Hi-Tech
С любовью из космоса: на Земле заметили гору в форме сердца (фото) Подарок ко Дню святого Валентина
Горячие темы на Авто
За правду! 170
Белогвардейское движение 158
Все говорят про новый фильм Дудя 127
Как сделать бизнес в России, или Нужный папа 118
Кино
Елена Степаненко станет ведущей нового шоу Долгое время бывшая супруга Евгения Петросяна отказывалась от различных предложений
Новости партнеров
Эппле рассказала, как изменяла мужу во время беременности
Малоизвестное оружие России, которого боятся США
Молодая жена Петросяна сделала то, что не смогла Степаненко
Панкратов-Черный рассмешил россиян размером своей пенсии
Популярные темы на «Детях»
Когда её совсем не ждёшь.... 345
Как его понять? 198
Большое путешествие Фроши. Пункт 5.Город Чита, Забайкальский край 197
Утренник 23 февраля 195
Леди
Каков доход 18-летней студентки из Петербурга «Кто сколько тратит?» — мы рассказываем о том, сколько зарабатывают и как живут на эти деньги люди разного возраста из самых разных уголков нашей страны.
Новости партнеров
Врачи назвали окончательный диагноз певицы МакSим
Популярный актер резко стал изгоем
Дочь Успенской нашли в невменяемом состоянии
Тяжелобольной Моисеев живет в нищете на подачки друзей и поклонников