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09:51 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 19 февраля: какой будет весна

Можно узнать погоду и на лето.

Источник: AP 2020

19 февраля православные христиане почитают память святого Вукола. Считалось, что мороз в этот день обещает бурную весну, а также сухое и жаркое лето.

Существует и несколько других примет, по которым можно определить погоду на весну и ближайшие дни.

Например, наши предки верили, что чем теплее день Вукола, тем холоднее будет март.

Если птицы собираются на верхушках деревьев, то скоро придет тепло. А если на деревьях шуршат сухие листья — это к снегопаду.

Екатерина Гура

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