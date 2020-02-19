Погодные приметы на 19 февраля: какой будет весна
Можно узнать погоду и на лето.
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Можно узнать погоду и на лето.
19 февраля православные христиане почитают память святого Вукола. Считалось, что мороз в этот день обещает бурную весну, а также сухое и жаркое лето.
Существует и несколько других примет, по которым можно определить погоду на весну и ближайшие дни.
Если птицы собираются на верхушках деревьев, то скоро придет тепло. А если на деревьях шуршат сухие листья — это к снегопаду.
Екатерина Гура