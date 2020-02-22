Погодные приметы на 22 февраля: смотрим на небо
Существует немало народных примет, по которым в конце февраля можно узнать погоду на ближайшие дни. Прежде всего крестьяне смотрели на небо.
Существует немало народных примет, по которым в конце февраля можно узнать погоду на ближайшие дни. Прежде всего крестьяне смотрели на небо.
Темная ночь без звезд — зиме наступает конец. Багряный закат — к снегопаду. Столбы возле солнца — морозы еще вернутся.
Если в этот день мороз ударит — зима продлится еще долго. Снег на ветках налипает — скоро будет тепло. Стекла в доме запотели — к оттепели. Сильная стужа в этот день говорит о том, что снегопадов уже не будет.