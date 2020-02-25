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10:53 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 25 февраля: туман — к дождливому лету

Снегопад в этот день также обещает много осадков.

Источник: @syinq

25 февраля православная церковь чтит память святых Алексия и Мелетия. В народе этот день прозвали «рыбным», в него старались подавать на стол рыбные блюда.

Что касается погоды, то по некоторым приметам сегодня можно предсказать погоду как на ближайшие дни, так и на весну с летом.

Считается, что чем холоднее последняя неделя февраля, тем теплее будет март. А вот туман, снег или метель 25 февраля сулят холодное и дождливое лето.

Увидеть на небе звезды красного цвета — к скорой вьюге, а услышать чириканье воробьев — к оттепели.

Екатерина Гура

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