Народные приметы на 2 марта: определяем погоду на лето
По сегодняшней погоде также можно узнать, какой будет весна.
По сегодняшней погоде также можно узнать, какой будет весна.
В православной церкви 2 марта почитают память святого Феодора Тирона. По приметам этого дня наши предки судили о том, каким будет лето. Если 2 марта туман — лето обещает быть дождливым, если солнечно — жарким, а если мороз — холодным.
Также с этим днем связаны и другие погодные приметы. Например, если птицы возвращаются с юга — весна будет ранней. Перистые облака плывут с запада — к дождю. Если в этот день туман, то в мае будет прохладно. Также считалось, что чем холоднее 2 марта, тем теплее будет весна.
Екатерина Гура