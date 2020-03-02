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12:13 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 2 марта: определяем погоду на лето

По сегодняшней погоде также можно узнать, какой будет весна.

Источник: @nanichkar

В православной церкви 2 марта почитают память святого Феодора Тирона. По приметам этого дня наши предки судили о том, каким будет лето. Если 2 марта туман — лето обещает быть дождливым, если солнечно — жарким, а если мороз — холодным.

Также с этим днем связаны и другие погодные приметы. Например, если птицы возвращаются с юга — весна будет ранней. Перистые облака плывут с запада — к дождю. Если в этот день туман, то в мае будет прохладно. Также считалось, что чем холоднее 2 марта, тем теплее будет весна.

Погода в вашем регионе

Екатерина Гура

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