Погодные приметы на 3 марта: наблюдаем за звездами и луной
Многие народные приметы на этот день связаны с небом.
Многие народные приметы на этот день связаны с небом.
3 марта православная церковь чтит память святителя Льва. В народе же этот день называли «Ярило с овсянкой». Наши предки считали желтую птичку овсянку предвестницей прихода тепла.
С этим днем связано множество народных примет, по которым можно определить погоду на ближайшее время и лето. Например, если 3 марта облака висят высоко в небе — скоро погода ухудшится. Алая заря — примета того, что скоро пойдет снег. Деревья трещат — к сильному морозу.
Множество примет также связаны со звездами и луной. Считается, что если в ночь на 3 марта на небе мало звезд, то стоит ждать метель. А если звезд много и они мерцают — будет ясная, но морозная погода. Бледная луна или туманная — к сильному снегопаду, ясная — к стуже.
Также наши предки верили, что если кукушка часто кукует в этот день, то скоро наступит теплая пора. А вот если сосульки свисают с крыш — зима затянется еще надолго, а лед на реках продержится
Екатерина Гура