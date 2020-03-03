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13:12 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 3 марта: наблюдаем за звездами и луной

Многие народные приметы на этот день связаны с небом.

Источник: @gkumar2175

3 марта православная церковь чтит память святителя Льва. В народе же этот день называли «Ярило с овсянкой». Наши предки считали желтую птичку овсянку предвестницей прихода тепла.

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С этим днем связано множество народных примет, по которым можно определить погоду на ближайшее время и лето. Например, если 3 марта облака висят высоко в небе — скоро погода ухудшится. Алая заря — примета того, что скоро пойдет снег. Деревья трещат — к сильному морозу.

Множество примет также связаны со звездами и луной. Считается, что если в ночь на 3 марта на небе мало звезд, то стоит ждать метель. А если звезд много и они мерцают — будет ясная, но морозная погода. Бледная луна или туманная — к сильному снегопаду, ясная — к стуже.

Также наши предки верили, что если кукушка часто кукует в этот день, то скоро наступит теплая пора. А вот если сосульки свисают с крыш — зима затянется еще надолго, а лед на реках продержится какое-то время. Кстати, густой туман 3 марта предвещает дождливое и прохладное лето.

Погода в вашем регионе

Екатерина Гура

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