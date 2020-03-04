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16:21 (мск), источник: Погода Mail.ru

Как выглядит город Нэшвилл, разрушенный торнадо (фото)

В штате Теннесси введено чрезвычайное положение.

В ночь на 3 марта по центральной части американского штата Теннесси пронеслось сразу несколько мощных торнадо. По данным синоптиков, скорость ветра превышала 250 километров в час.

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Торнадо частично разрушили столицу штата — город Нэшвилл. Стихия полностью уничтожила 48 домов, без электричества остались более 50 тысяч домов и предприятий.

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В результате торнадо погибли не менее 25 человек, пострадали 150, еще около 30 человек считаются пропавшими без вести, сообщает телеканал NBС News. Губернатор Билл Ли объявил в штате чрезвычайное положение.

В соцсетях жители Теннесси поделились фото и видео, которые показывают последствия торнадо.

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