Как выглядит город Нэшвилл, разрушенный торнадо (фото)
В штате Теннесси введено чрезвычайное положение.
В штате Теннесси введено чрезвычайное положение.
В ночь на 3 марта по центральной части американского штата Теннесси пронеслось сразу несколько мощных торнадо. По данным синоптиков, скорость ветра превышала 250 километров в час.
Торнадо частично разрушили столицу штата — город Нэшвилл. Стихия полностью уничтожила 48 домов, без электричества остались более 50 тысяч домов и предприятий.
В результате торнадо погибли не менее 25 человек, пострадали 150, еще около 30 человек считаются пропавшими без вести, сообщает телеканал NBС News. Губернатор Билл Ли объявил в штате чрезвычайное положение.
В соцсетях жители Теннесси поделились фото и видео, которые показывают последствия торнадо.
Екатерина Гура