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11:20 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 5 марта: смотрим на звезды

По ночному небу можно сделать прогноз на ближайшие дни.

Источник: CC0/Pexels

5 марта православные христиане почитают память епископа Льва Катанского. Наши предки считали, что святой властвовал над падающими звездами, потому много примет было связано именно с ночным небом.

Несмотря на то, что увидеть падающую звезду считалось в этот день дурной приметой, именно по звездам можно было определить погоду на ближайшее время. Если их много и они яркие — морозы продержатся еще некоторое время. Если звезд почти не видно — будет оттепель. Туманный круг вокруг луны — к снегопаду.

Существовали и другие приметы, которые помогали определить погоду. Так, если 5 марта идет снег с дождем — будет оттепель и половодье. Сороки и галки купаются в снегу — стоит ждать тепла.

Екатерина Гура

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