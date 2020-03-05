Погодные приметы на 5 марта: смотрим на звезды
По ночному небу можно сделать прогноз на ближайшие дни.
По ночному небу можно сделать прогноз на ближайшие дни.
5 марта православные христиане почитают память епископа Льва Катанского. Наши предки считали, что святой властвовал над падающими звездами, потому много примет было связано именно с ночным небом.
Несмотря на то, что увидеть падающую звезду считалось в этот день дурной приметой, именно по звездам можно было определить погоду на ближайшее время. Если их много и они яркие — морозы продержатся еще некоторое время. Если звезд почти не видно — будет оттепель. Туманный круг вокруг луны — к снегопаду.
Существовали и другие приметы, которые помогали определить погоду. Так, если 5 марта идет снег с дождем — будет оттепель и половодье. Сороки и галки купаются в снегу — стоит ждать тепла.
Екатерина Гура