Народные приметы на 10 марта: определяем, будет ли половодье
По разным природным явлениям можно также определить погоду на ближайшее время.
По разным природным явлениям можно также определить погоду на ближайшее время.
Православная церковь 10 марта почитает память святителя Тарасия, патриарха Константинопольского.
Так, если на Тарасия стоит теплая и солнечная погода, то лето будет жарким. А если идет дождь или снег, то и лето будет холодным и дождливым.
Гром 10 марта предвещает похолодание. Снег с дождем — к половодью весной. А если вороны и галки купаются в снегу или луже, то стоит ждать скорого потепления.
Екатерина Гура