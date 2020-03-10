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11:44 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 10 марта: определяем, будет ли половодье

По разным природным явлениям можно также определить погоду на ближайшее время.

Источник: РИА "Новости"

Православная церковь 10 марта почитает память святителя Тарасия, патриарха Константинопольского.

В народном календаре существует несколько примет, по которым можно определить погоду на ближайшие дни и даже лето.

Так, если на Тарасия стоит теплая и солнечная погода, то лето будет жарким. А если идет дождь или снег, то и лето будет холодным и дождливым.

Гром 10 марта предвещает похолодание. Снег с дождем — к половодью весной. А если вороны и галки купаются в снегу или луже, то стоит ждать скорого потепления.

Погода в вашем регионе

Екатерина Гура

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