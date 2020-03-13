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12:35 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 13 марта: когда ждать тепла

Для этого нужно обратить внимание на осадки и перелетных птиц.

Источник: Reuters

Православная церковь 13 марта чтит память святого Василия, а в народе день называется Василий-капельник, так как к этому времени уже обычно тает снег.

По различным народным приметам в этот день наши предки определяли погоду на ближайшее время и предстоящее лето.

Так, если 13 марта идет дождь, то летом будет хорошая погода, а пасмурная погода без осадков предвещает ночные заморозки в ближайшее время.

Если на улице на Васильев день много длинных сосулек — весна будет холодной и долгой. А если рога месяца направлены вниз, то, наоборот, скоро наступит тепло, а весна будет короткой.

Также можно ожидать потепление, если 13 марта прилетели грачи и жаворонки.

Екатерина Гура

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