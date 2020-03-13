Погодные приметы на 13 марта: когда ждать тепла
Для этого нужно обратить внимание на осадки и перелетных птиц.
Для этого нужно обратить внимание на осадки и перелетных птиц.
Православная церковь 13 марта чтит память святого Василия, а в народе день называется
По различным народным приметам в этот день наши предки определяли погоду на ближайшее время и предстоящее лето.
Если на улице на Васильев день много длинных сосулек — весна будет холодной и долгой. А если рога месяца направлены вниз, то, наоборот, скоро наступит тепло, а весна будет короткой.
Также можно ожидать потепление, если 13 марта прилетели грачи и жаворонки.
Екатерина Гура